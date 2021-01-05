РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 янв. В прошлом году в Московском областном перинатальном центре в Балашихе появилось на свет более 6,4 тысячи малышей, из них семь тройняшек, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Все подводят итоги года! И мы не исключение! Итак, в нашем центре в 2020 году родилось более 6,4 тысячи малышей, 169 двоен, семь троен»,- говорится в сообщении.

Московский областной перинатальный центр начал работу в Балашихе в 2004 году. В 2019 году медучреждение было признано лучшим перинатальным центром страны.

В 2020 году нагрузка на его специалистов выросла после того, как Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино перепрофилировали для приема больных коронавирусом, но пандемия не помешала работе медучреждения.