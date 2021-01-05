РИАМО - 5 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе не было зафиксировано происшествий в новогодние праздники, передает Федеральное агентство новостей.

Он уточнил, что все столичные службы работали в обычном режиме. Коммунальщики убирали снег, энергетики обеспечивали столицу теплом и светом.

«В целом праздники в столице обошлись без происшествий», - говорится в сообщении.

Мэр города напомнил, что в новогодние праздники кроме коммунальных служб и энергетиков также трудятся социальные и транспортные службы и еще сотрудники системы здравоохранения.

Новогодние каникулы продлятся до 11 января.​