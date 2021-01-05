РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 янв. В городском округе Балашиха пропал 31-летний Дмитрий Бабак, его разыскивают с 28 декабря, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 31-летний Дмитрий Сергеевич Бабак, городской округ Балашиха, Московская область. С 28 декабря 2020 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-зеленые. Был одет в голубую куртку, черную толстовку, черные спортивные штаны, белые кроссовки, черную бейсболку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.