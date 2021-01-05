РИАМО - 5 янв. Из-за технических работ станцию столичного метро «Алма-Атинская» закроют на несколько часов 11, 15 и 18 января, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Пассажиров попросили пользоваться маршрутами наземного транспорта. Так, на автобусе №676 можно доехать до станций «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.
Кроме того, автобусы №№740 и 764 довезут пассажиров до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии подземки.
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