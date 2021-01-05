РИАМО - 5 янв. Приобрести изделия подмосковных ремесленников, отведать фермерскую продукцию и весело провести время с семьей и детьми можно будет на фестивале «Мастерская Рождества», который откроется в Истре 6 января, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Главный новогодний праздник губернаторского проекта #ЗимавПодмосковье пройдет с соблюдением всех антиковидных мер.

«Будут работать мастерские, зимняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!» с товарами от подмосковных фермеров и ремесленников, фотозоны, проводиться показательные выступления мастеров», - сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Она уточнила, что рядом с фестивалем находится главное выставочное пространство Московской области – МВК «Новый Иерусалим», где открылись две новые прекрасные выставки. Одна из них - «Младшие Брейгели и их эпоха. Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз». Другая - «Небесная мастерская», посвященная народным художественным промыслам региона.

«Там удастся увидеть все промыслы в их многообразии: федоскинскую лаковую миниатюру, гжель, жостовские подносы, павловопосадкие платки, дулевский фарфор и другие. Приглашаем жителей и гостей области на наш главный новогодний праздник!» - добавила Виртуозова.

Развлекательно-гастрономический фестиваль «Мастерская Рождества» будет проходить 6-8 января на открытой площадке МВК «Новый Иерусалим». Здесь, как по волшебству, вырастет сказочный мини-город: 115 новогодних домиков, девять улочек и две площади. Его резидентами на эти три дня станут 100 фермеров и 40 ремесленников из 30 округов Подмосковья.

Посетители смогут продегустировать и купить копченое мясо, птицу, рыбу, мед, сладости, соления, выпечку, сыры, пиво, колбасы, пельмени, ручные изделия подмосковных ремесленников. Подкрепиться вкусной едой и горячими напитками можно будет и в зоне фудкортов.

Лучшие гончары, кузнецы и художники Подмосковья продемонстрируют свое профессиональное мастерство. Атмосферу рождественского праздника и уютной красоты дополнят четыре уникальные фотозоны в стилистике народных художественных промыслов Московской области.

Прямо из сказочного городка можно будет отправить рождественское послание в любую точку мира. Специально к фестивалю выпущена лимитированная серия эксклюзивных открыток. Мобильный пункт «Почты России» будет работать все три дня.

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