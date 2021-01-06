Православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января. Этот праздник по важности не уступает Пасхе. В канун Рождества принято ходить на службу в храм, навещать крестных родителей и разговляться после строгого поста. О том, как подготовиться к празднику, что поставить на стол и какие традиции связаны с Рождеством, узнаете из материала РИАМО.

Как отмечали Рождество на Руси

Раньше на Руси было принято отмечать Рождество несколько дней подряд. 7 января посещали родителей и родственников, которых давно не видели. Им приносили подарки и поздравляли с праздником. На следующий день отправлялись к немощным и больным, многие посещали друзей семейства. Всем, кто нуждался в помощи, приносили продукты и необходимые вещи, поэтому подарки в этот день были более практичными. На третий день, 9 января, посещали сирот и оказывали им необходимое внимание заботу, точно так же дарили игрушки и необходимые вещи.

Считалось, что все, что сделал в Рождество, вернется в течение года, причем в троекратном размере. Поэтому праздники были посвящены благотворительности и народным гуляниям.

Обязательным атрибутом Рождества были колядки. Это аналог прославления Христа и своеобразной проповеди. Тексты для колядок нужно выбирать соответствующие, связанные с тематикой праздника.

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Актуальные церковные традиции

Верующие люди отправляются встречать Рождество в храм. В расписании каждого прихода есть точное время начала вечернего и утреннего богослужения 6 и 7 января.

Утром 6 января проходит рождественская вечеря – ее специально сдвигают в расписании, чтобы успеть провести все необходимые обряды.

После 21:00 6 января нельзя есть тем, кто собирается причащаться на всенощном бдении. Но от этого правила могут отступить больные люди, которым необходимо соблюдать лечебную диету, и маленькие дети. После полуночи в любом случае следует потерпеть до причастия и ничего не есть.

Сама рождественская служба проходит в ночь с 6 на 7 января и заканчивается поздно. Однако именно такое празднование считается каноничным – Иисус появился на свет ночью, поэтому важно участвовать в богослужении.

Поскольку служба длится долго, то в храм можно взять раскладной стульчик, если стоять все время сложно. Особенно это актуально для пожилых людей, маленьких детей, беременных и тех, кто слаб по состоянию здоровья. Вставать необходимо несколько раз за службу.

Также можно взять с собой книгу с толкованием богослужения, чтобы понимать, о чем поет хор и на каком этапе находится служба. Конечно, удобнее смотреть текст с планшета или телефона, но вам могут сделать замечание другие прихожане, так что лучше не раздражать окружающих и заранее обзавестись печатным вариантом.

На Рождество принято посещать своих крестных родителей. Традиция связана с тем, что именно крестные ответственны перед Богом за духовное воспитание чада – они должны рассказывать о вере, прививать добродетели и следить за тем, чтобы ребенок вырос хорошим человеком. В рождество крестным принято дарить небольшие иконы и приносить домашнюю кутью.

А вот гадания и заговоры, которые так любят многие в канун Рождества, порицаются церковью. Это считается большим грехом, поэтому прибегать к магическим ритуалам в такой день не рекомендуется.

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Рождественский стол

Для православных людей Рождество – светлый и радостный праздник, который по торжественности уступает только Пасхе. Православные верующие традиционно проводят ночь с 6 на 7 января в храме на службе.

Перед Рождеством идет пост, а 6 января – наиболее строгий его день. Поэтому праздничный стол лучше накрывать уже после полуночи и торжественной церковной службы, когда можно есть продукты животного происхождения.

Обычно на стол ставят 12 блюд. Эта традиция связана с числом апостолов Христа, но для выполнения совсем необязательна. Можно обойтись тремя блюдами, которые будут символизировать Троицу.

Обязательно на Рождество готовят кутью. Именно с дегустации этого блюда начинается праздничное застолье. По сути, кутья – аналог кулича на Пасху. Только в последнем используется мука как уже готовый продукт и результат трудов, а в кутью кладут зерно – символ рождения новой жизни, обновления и силы.

Оригинальную кутью или сочиво готовили из разных видов злаков и семян, причем пшеницу брали цельную. Сегодня приготовить аналог можно просто из тех продуктов, которые найдутся в магазине.

Для классического рецепта потребуется 500 граммов пшеницы, 200 граммов мака, стакан орехов, полстакана меда, изюм и цукаты по вкусу.

Пшеницу нужно растолочь и убрать шелуху. Это символизирует отделение зерен от плевел, то есть верных Господу людей от тех, кто не верит в Бога. Отправляем пшеницу вариться на час в кастрюльку или горшочек, а потом ставим в разогретую до 160 градусов духовку на два часа томиться. Мак измельчаем в муку пестиком или кофемолкой и отправляем к пшенице. Все остальное мелко режем и смешиваем с кашей, заправляем медом и ставим на стол.

Из традиционных блюд для рождественского ужина можно выбрать утку с яблоками, пудинг и тилапию. Эта рыбка обитает в местах, описанных в Библии, поэтому считается, что именно ею Иисус накормил пять тысяч человек.

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Украшения для дома

pixabay

Для рождественских украшений используют хвою, но цветовая гамма и основные элементы отличаются от традиционных новогодних украшений. Если вы хотите украсить свой дом к встрече Рождества, то оформите декор в золотых и белых тонах – это символизирует божественную славу Бога.

Конечно, нелишними будут свечи. Живой огонь не зря издревле присутствует в храмах. Свечу или каскад из свечей на специальной подставке ставят на окно – это символ человеческой души, которая горит всю жизнь и освещает путь к Богу себе и окружающим.

Главным украшением должен стать праздничный рождественский вертеп, который можно сделать самому или купить готовый в церковной лавке или магазине. Освящать его необязательно – это заблуждение.

Новогодние шары на елке можно заменить бумажными ангелами, Вифлеемскими звездами, колокольчиками и гирляндами в виде свечей. Не прикрепляйте к дереву настоящие свечи во избежание пожара.

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Правильный выход из поста

Сайт мэра Москвы

В этом 2020 году Рождественский или Филиппов пост начался 28 ноября, а закончится 6 января 2021 года. Врач диетолог-нутрициолог Александра Ноев говорит о том, что многие неправильно выходят из поста, сразу начиная употреблять мясо и жирные продукты после месяца практически полностью растительной диеты.

Эксперт напоминает, что резкое возвращение к обычной еде может привести к сбою в работе не только пищеварительной системы организма, но и других органов. В первые дни после поста следует воздержаться от обилия жирного, жареного и тяжелой пищи, например, мяса. Разговение лучше всего начинать с легкой белковой еды – молочных продуктов, сыра, яиц. Белковые продукты нужно вводить в свой рацион постепенно, в течении 3-4 дней. Начинать употреблять мясо лучше всего нежирных сортов – курицу, индейку, кролика.

При этом не следует забывать об употреблении большого количества жидкости. Она облегчит переваривание тяжелых продуктов и поспособствует выведению токсинов.

Лучше всего начать употреблять разнообразную пищу дробно – ешьте меньше, чем обычно, но чаще. Так организму будет легче привыкнуть ко вновь возникшей нагрузке. Чтобы возвращение к привычной пище прошло безболезненно, нужно соблюдать чувства меры.

Помогут вернуться к привычному рациону и препараты, содержащие пищеварительные ферменты (принимать их стоит только после обсуждения с вашим лечащим врачом).