РИАМО - 5 янв. За минувшие сутки в Московской области выявили 1131 случай Covid-19, ни одного случая заболевания не зафиксировали в Бронницах, Можайске, Молодежном и Пущине, сообщает оперштаб региона по ситуации с коронавирусом.

Больше всего случаев заражения подтвердили в Красногорске — 89. Также 69 заболевших выявили в Электростали, 63 — в Одинцове, 47 — в Королеве, 42 — в Раменском, 40 — в Мытищах.

Также 38 новых случаев коронавируса зафиксировали в Солнечногорске, 37 — в Домодедове, 36 — в Подольске, по 34 — в Жуковском и Зарайске, 33 — в Люберцах, по 32 — в Сергиевом Посаде и Лобне, по 30 — в Долгопрудном и Балашихе.

За сутки 29 случаев Covid-19 зарегистрировали в Химках, 28 — в Щелкове, 27 — в Коломне, по 26 — в Краснознаменске и Воскресенске, по 22 — в Истре и Ленинском округе, по 21 — в Чехове и Волоколамске, 20 — в Серебряных Прудах, 18 — в Серпухове, 17 — в Ступине, 14 — в Наро-Фоминске, по 11 — в Луховицах и Дмитрове.

В Реутове и Егорьевске выявили по десять новых случаев заболевания, в Орехово-Зуеве и Пушкине — по девять, во Фрязине, Шатуре и Электрогорске — по восемь, в Талдоме — семь, в Рузе — шесть, в Дубне, Лотошине, Клину, Лыткарине, Протвине и Черноголовке — по пять, в Богородском округе, Дзержинском, Павловском Посаде — по четыре.

Еще три случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Лосино-Петровском, по два — во Власихе, Котельниках, Озерах, Шаховской, по одному — в Звездном городке, Ивантеевке, Кашире и Красноармейске.

Статистика по городским округам региона составляется на основе данных по проведенным тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Подмосковье и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов региона.

В областных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы и иных регионов страны, а также из-за рубежа.

В Московской области на сегодняшний день выявлено 162 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Умерли 2985 человек, выздоровели 119 252 человека.

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Текстовая трансляция

5 ЯНВАРЯ

- В Подмосковье за минувшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1502 человека, с начала пандемии вылечились 119 252 пациента.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 1 млн россиян привились вакциной «Спутник V». Новых побочных эффектов от препарата не выявлено.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.