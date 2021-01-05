РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 янв. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в муниципалитете зафиксировали 4407 случаев заражения, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 1131 новый случай заражения коронавирусом.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 162 382 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 119 252 человека выписали домой из стационаров, скончались из-за развившихся осложнений 2985 человек. 4407 случаев инфицирования зафиксировано в Балашихе (плюс 30)», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт https://covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

5 ЯНВАРЯ

- В Подмосковье за минувшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1502 человека, с начала пандемии вылечились 119 252 пациента.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 1 млн россиян привились вакциной «Спутник V». Новых побочных эффектов от препарата не выявлено.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.