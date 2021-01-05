РИАМО - 5 янв. С начала реализации в Москве программы реновации жилищного фонда новые квартиры уже получили более 23 тысяч человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что реновация является одной из ключевых программ города на текущий момент. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году она также была в приоритете.
Ранее на официальном сайте мэра сообщалось, что в Москве по итогам прошлого года сдали первый миллион квадратных метров жилья по программе реновации, а жилье в 2020 году получили порядка 10 тысяч человек.
На сегодняшний день в программу реновации входят 5175 домов. Программа стартовала в августе 2017 года.
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