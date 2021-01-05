РИАМО - 5 янв. С начала реализации в Москве программы реновации жилищного фонда новые квартиры уже получили более 23 тысяч человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Лидеры по расселению — новая Москва, Центральный и Западный округа. Некоторые переехали под самый Новый год — получился подарок для всей семьи», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что реновация является одной из ключевых программ города на текущий момент. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году она также была в приоритете.

Ранее на официальном сайте мэра сообщалось, что в Москве по итогам прошлого года сдали первый миллион квадратных метров жилья по программе реновации, а жилье в 2020 году получили порядка 10 тысяч человек.

На сегодняшний день в программу реновации входят 5175 домов. Программа стартовала в августе 2017 года.

Ловим «знаки» от властей и не переклеиваем обои – как живут москвичи в ожидании реновации>>