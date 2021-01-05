РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Врачам Климовской городской больницы №2 Подольска передали бутилированную воду и подарки к праздникам, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«В продолжении оказания внимания врачам, работающих в ковидных центрах, по поручению секретаря регионального отделения ВПП «Единая Россия» Игоря Брынцалова, передали бутилированную воду и подарки к Новому году и Рождеству в Климовскую городскую больницу №2. Доставленную питьевую воду и сладкие презенты приняла главный врач медицинского учреждения», — сказал Максимович.

Он отметил, что врачи по всему миру уже на протяжение почти года ведут борьбу с новым вирусом. Все силы, знания и умения брошены на то, чтобы спасти как можно больше жизней. Врачи, медсестры и санитарки Климовской городской больницы №2 с февраля задействованы в этой борьбе.

«Чтобы немного помочь медицинским работникам, члены и сторонники ВПП «Единая Россия» по всей стране проводят акцию по закупке воды для пациентов и врачей, которые работают в «красной зоне», а также поздравляют медиков с праздниками», — добавил Максимович.