РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Домашние матчи хоккейного клуба «Витязь» в Подольске пройдут без зрителей 8 и 10 января, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

«По решению Роспотребнадзора домашние матчи подмосковного «Витязя» 8 и 10 января в Подольске <...> пройдут без допуска зрителей на стадион», — говорится в сообщении.

В материале поясняется, что зрители, купившие билеты, могут сдать их в кассах ледового дворца «Витязь».