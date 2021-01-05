РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В СДК «Молодежный» Подольска для детей провели мастер-класс по народным играм и танцам, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В сельском доме культуры «Молодежный» Подольска 4 января для ребят прошел мастер-класс «Народные узоры». Руководитель кружка народного танца «Калинка» Галина Воронова познакомила ребят с различными играми и танцами. Все весело провели время, а потом дружно пили чай со сладостями», — говорится в сообщении.

Все участники мероприятия после завершения мастер-класса разошлись по домам с хорошим настроением.