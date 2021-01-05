РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подольском лесопарке «Елочки» для детей организовали музыкальные конкурсы и игры в рамках праздничных гуляний, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В лесопарке «Елочки» 4 января прошли веселые гулянья «Здравствуй, Новый год!». Сотрудники культурно-досугового центра «Южный» провели развлекательную программу для жителей микрорайонов Кутузово и Южный. В гости к ребятам приходили Снегурочка и Дедушка Мороз», - говорится в сообщении.

Ребята водили вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой хоровод вокруг нарядной елки, развозили подарки на быстром самолете, играли в музыкальные конкурсы и читали новогодние стихи.

Также в программе были игры, танцы и конкурсы. Гости праздника ушли домой с призами, с отличным настроением и веселыми улыбками.