РИАМО - 5 янв. В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 1131 случай коронавируса, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 162 382 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Московской области скончались 22 человека с диагностированным коронавирусом. С начала пандемии в регионе всего умерли 2985 пациентов.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 800 550-50-30 и сайт.

В регионе можно сделать прививку от Covid-19, всего развернуто более 90 пунктов вакцинации.

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Текстовая трансляция

5 ЯНВАРЯ

- В Подмосковье за минувшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1502 человека, с начала пандемии вылечились 119 252 пациента.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 1 млн россиян привились вакциной «Спутник V». Новых побочных эффектов от препарата не выявлено.

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.