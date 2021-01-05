РИАМО - 5 янв. Сообщение о пожаре в квартире дома на улице Юных Ленинцев в столице не соответствует действительности, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по Москве.
Ранее СМИ сообщили, что возгорание случилось в квартире дома на улице Юных Ленинцев, а внутри может находиться женщина.
«Абсолютно недостоверная информация публикуется в некоторых СМИ. Пожарно-спасательные подразделения поэтажно проверили поступившую информацию по адресу: улица Юных Ленинцев, дом 97, корпус 3, возгорания квартиры нет», — говорится в сообщении.
Абсолютно недостоверная информация публикуется в некоторых СМИ.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) January 5, 2021
Пожарно-спасательные подразделения поэтажно проверили поступившую информацию по адресу: ул. Юных Ленинцев, д.97,к.3.- возгорания квартиры нет. pic.twitter.com/o74j3zoDWd
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