РИАМО - 5 дек. Народного артиста России Владимира Коренева похоронили на Введенском кладбище Москвы, передает ТАСС.

Знаменитый советский актер скончался 2 января в возрасте 80 лет из-за коронавируса.

Ранее на основной сцене «Электротеатра Станиславский» состоялась церемония прощания, которую посетили родственники, друзья и коллеги артиста.

«Отпевание прошло под тентом у входа на кладбище. Друзья, родные и поклонники артиста смогли еще раз проститься с Кореневым, держа в руках свечи», — говорится в сообщении.

Артиста похоронили рядом с отцом и матерью.

Коренев известен ролями в фильмах «Много шума из ничего», «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Освобождение», «Победитель». Однако главную славу ему принесла роль Ихтиандра в картине «Человек-амфибия» по одноименному роману Александра Беляева.​​