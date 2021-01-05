РИАМО - 5 янв. Четвертый участок Центральной кольцевой автодороги позволяет жителям и гостям Подмосковья добраться от Ногинска до Домодедова всего за 80 минут, а от трассы М-7 «Волга» до М-4 «Дон» — меньше чем за час, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

ЦКАД-4 длиной 96,5 километра проходит по территории городских округов Электросталь, Домодедово, Воскресенск, Богородский, Павловский Посад и Раменский.

«ЦКАД-4 начинается на пересечении с М-7 «Волга» на транспортной развязке №1. Конечная точка — в районе транспортной развязки №7 на пересечении с автодорогой М-4 «Дон», — говорится в сообщении.

Трасса имеет четыре полосы движения. Встречные потоки разделены, при этом на всем протяжении трассы отсутствуют светофоры, перекрестки и наземные пешеходные переходы. Интенсивность движения составляет 40,3 тысячи машин ежесуточно.

На ЦКАД-4 построили шесть транспортных развязок, 46 путепроводов, 14 мостов и пять эстакад. Участок дороги разгружает радиальные выходы из Москвы и дорожную сеть Подмосковья от движения транзитного и грузового транспорта.

На данном участке работает инновационная безбарьерная система взимания платы «Свободный поток»: стоимость проезда списывается с баланса лицевого счета транспондера Т-pass автоматически бесконтактным способом. При отсутствии транспондера камеры-датчики, установленные на рамке, считывают госномер авто спереди и сзади, определят его категорию и зафиксируют транзакцию по госномеру.