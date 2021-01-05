РИАМО - 5 янв. Площадку для создания научно-технологической долины МГУ на западе столицы расчистят в течение полутора месяцев, ранее на территории размещалась крупная свалка строительных отходов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На территории свыше 17 гектаров планируется создать инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы». В нем разместят девять кластеров по различным направлениям, включая биомедицину, нанотехнологии, робототехнику, космические исследования и ряд других.

«Сегодня здесь развернуты масштабные работы по подготовке и зачистке площадки. Работает около тысячи машин круглосуточно, созданы все необходимые условия для рабочих: временные пункты питания и обогрева», — сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Самый большой корпус планируют построить в течение двух лет. Параллельно будут проектировать и строить еще ряд научно-производственных и научно-технических корпусов.

По словам мэра, это крайне важный проект, который даст толчок как для развития самого МГУ, так и в целом инновационного потенциала города. В технологической долине будут работать порядка 20 тысяч человек.