РИАМО - 5 янв. Попасть на рождественскую службу в храм Христа Спасителя в столице можно будет только по приглашениям, сообщается на сайте храма.
«Дорогие братья и сестры! В связи с соблюдением норм безопасной дистанции, вход на ночную службу в храм Христа Спасителя будет только по пригласительным билетам», — говорится в сообщении.
В РПЦ также сообщили, что для граждан старше 65 лет вход будет ограничен из-за распространения коронавируса.
По традиции, праздничное богослужение в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборном храме Христа Спасителя возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
С наступлением Рождества завершается четырехнедельный пост, во время которого верующие стараются исповедоваться и причащаться.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии