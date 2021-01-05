РИАМО - 5 янв. Попасть на рождественскую службу в храм Христа Спасителя в столице можно будет только по приглашениям, сообщается на сайте храма.

«Дорогие братья и сестры! В связи с соблюдением норм безопасной дистанции, вход на ночную службу в храм Христа Спасителя будет только по пригласительным билетам», — говорится в сообщении.

В РПЦ также сообщили, что для граждан старше 65 лет вход будет ограничен из-за распространения коронавируса.

По традиции, праздничное богослужение в ночь с 6 на 7 января в кафедральном соборном храме Христа Спасителя возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С наступлением Рождества завершается четырехнедельный пост, во время которого верующие стараются исповедоваться и причащаться.