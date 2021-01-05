РИАМО - 5 янв. В Московской области число рабочих мест, которое предлагается для трудоустройства лиц с ограниченными возможностями составляет 4585, при этом 4477 из них — это квотируемые рабочие места, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

«В основном это вакансии для трудоустройства на должности инженера, программиста, менеджера, кладовщика, диспетчера, дворника и подсобного рабочего», — сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Сведения о свободных вакансиях доступны на сайте «Работа в России». На портале у соискателя есть возможность разместить свое резюме, а работодатель может опубликовать вакансию через личный кабинет.

Также на портале «Работа в России» есть возможность ознакомиться с самыми привлекательными в части зарплаты вакансиями и самыми востребованными предложениями в Подмосковье.

«На портале опубликованы сведения о 63 тысячах рабочих мест для трудоустройства соискателей на территории области, из них 49 тысяч вакантных рабочих мест предоставлены предприятиями и организациями в службу занятости», — заключила министр.