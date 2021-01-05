РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Фигуристы показали свои навыки и творческие номера на фестивале «Ледовая феерия», который прошел в парке Талалихина в Подольске, передает корреспондент «РИАМО в Подольске.

Новогодние праздничные мероприятия в Подольске продолжаются. Так, во вторник в парке Талалихина прошел традиционный фестиваль «Ледовая феерия» с участием лучших представителей школ фигурного катания округа и хоккеистов школы олимпийского резерва «Витязь». Открылся праздник в 12:00 на катке парка. Свою программу первыми представил театр ледовых миниатюр «Волшебный лед». Продолжили выступление воспитанники отделения фигурного катания ШОР «Витязь».

«Мероприятия проводятся в рамках акции «Зима в Подмосковье» и радует, что такая обширная программа проходит в Подольске. Я уже успел побывать на празднике в микрорайоне Кутузово, затем в Детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск, а во вторник – в парке Талалихина. Думаю, что такая обширная культурная программа стала глотком свежего воздуха для всех горожан особенно после ограничений и самоизоляции», - сказал депутат совета депутатов округа Ришат Сайфутдинов.

На фестивале юная Юлия Коломицева выступила с номером «Балерина», Вероника Разумейченко - с номером «Перышко», а Василиса Фролкова - с номером «Маленький мир».

Помимо яркого концерта на льду для гостей праздника провели анимационную программу и викторину, а еще работала ярмарка изделий ручной работы и подольских производителей.

Представители комитета по культуре и туризму администрации округа поздравили горожан с наступившим 2021 годом и наступающим Рождеством и пригласили на праздник «НеобыЧАЙный фестиваль», который будет проходить в парке Талалихина 8 января.