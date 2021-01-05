РИАМО - 5 янв. С 2021 года нуждающиеся семьи в России смогут воспользоваться средствами социального контракта для развития личного подсобного хозяйства, сообщает Газета.ru.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Соцконтракт заключается органами социальной защиты с россиянами и семьями, доход которых ниже прожиточного минимума.

«Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, повысить квалификацию, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации», — говорится в документе.

Федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году, а господдержку смогли получить уже более 20 регионов.​​