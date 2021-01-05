РИАМО - 5 янв. На церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым его коллега Кирилл Гребенщиков рассказал об их совместной работе и последних годах его жизни, он также назвал Коренева настоящим Робин Гудом, передает корреспондент РИАМО.

«Мы немножко работали здесь (в «Электротеатре Станиславский» - ред.) в первой половине 90-х. И я помню, что в зале были те же 25%. <...> Просто люди не ходили. И он ходил по коридору, <...> перед спектаклем, пытался найти настроение, не находил его и говорил: «Трудно работать, когда нет удовольствия», - сказал Гребенщиков.

По его словам, игра Коренева могла оживить порой неповоротливую и тяжелую постановку. Гребенщиков назвал большим счастьем, что последние годы жизни Коренев провел в по-настоящему творческой среде.

«Он был настоящий такой Робин Гуд. Он здесь махал мечом со всеми временщиками, которые приходили. <...> Глубокого вам синего моря. Такого же, как ваши глаза», - сказал Гребенщиков.

Церемония прощания с Кореневым прошла в «Электротеатре Станиславский» во вторник. Его проводили в последний путь громкими аплодисментами.

Широкую известность Коренев получил после того, как сыграл главную роль в кинофильме «Человек-амфибия».