РИАМО - 5 янв. Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что все решения Владимир Путин принимает самостоятельно и не поддается никакому влиянию извне, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы можем и должны президенту доложить о том, что происходит. А дальше уже принимает решение президент», — сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По его словам, пресс-служба главы государства выбирает приоритетные для президента темы и после тщательной проработки Путин получает всю нужную информацию.

Песков добавил, что о резонансных темах из интернета президенту также докладывают.

Иногда доклад поступает к российскому лидеру в виде справки или устного сообщения по телефону.​​