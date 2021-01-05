РИАМО - 5 янв. Генпрокуратура России обнаружила свыше 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары, сообщает Федеральное агентство новостей.

Для защиты прав россиян в условиях пандемии Covid-19 прокуроры организовали мониторинг цен на продовольственные товары, обмен информацией с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а еще начали регулярные надзорные проверки.

«Такие меры позволили добиться снижения цен на продукты, а также предотвратить их необоснованный рост в Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, республиках Башкортостан и Хакасия и других регионах», —​ говорится в сообщении.

По выявленным фактам нарушений к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено 330 лиц, а также вынесено более 540 предостережений.

В конце декабря глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому правительство страны может решать, когда регулировать цены на продукты.​