РИАМО - 5 янв. Генпрокуратура России обнаружила свыше 600 нарушений закона в сфере ценообразования на продовольственные товары, сообщает Федеральное агентство новостей.
Для защиты прав россиян в условиях пандемии Covid-19 прокуроры организовали мониторинг цен на продовольственные товары, обмен информацией с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а еще начали регулярные надзорные проверки.
По выявленным фактам нарушений к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено 330 лиц, а также вынесено более 540 предостережений.
В конце декабря глава государства Владимир Путин подписал закон, по которому правительство страны может решать, когда регулировать цены на продукты.
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