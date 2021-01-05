РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» и общественники присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз», они посетили Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и передали детям новогодние подарки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мероприятие проводилось в целях создание праздничного настроения у детей, а также формирования у них положительного имиджа сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Работники учреждения вместе с полицейскими провели для ребят различные конкурсы на внимание и скорость, такие как «Веселая карусель», «Слепи снеговика». Также не обошлось без традиционного хоровода вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дети читали стихи, внимательно слушали наставления полицейских о необходимости соблюдения ПДД и пообещали вести себя хорошо в новом году. Стражи порядка и общественники подарили воспитанникам развивающие игры и сладкие подарки.

Правоохранители поздравили всех с праздниками, пожелали здоровья, успехов в учебе и исполнения заветных желаний.