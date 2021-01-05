РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. Две медали завоевали юные спортсмены из городского округа Люберцы на соревнованиях первого тура Кубка Московской области по лыжным гонкам в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в Красногорске на стадионе «Зоркий» прошел первый тур Кубка Московской области по лыжным гонкам. В нем участвовали порядка тысячи спортсменов.

«Воспитанники Люберецкой спортивной школы олимпийского резерва смогли достойно выступить. Первое место – у Артема Баркова в возрастной группе 2007/2008 года рождения, второе место – у Дарьи Ветошкиной среди девушек возрастной группы 2007/2008 года рождения», – говорится в сообщении.

Среди почетных гостей соревнований присутствовали заслуженный̆ мастер спорта, Олимпийский чемпион Михаил Девятьяров, а также президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов. Они вручили юным спортсменам медали.