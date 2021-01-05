РИАМО - 5 янв. Уже более миллиона граждан РФ сделали прививку от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщает РИА Новости.

По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, россияне активно прививаются от Covid-19.

«На сегодняшний день <…> уже больше миллиона (привили граждан - ред.), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот», — отметил Гинцбург.

По его словам, новых нежелательных реакций на препарат выявлено не было.

«Спутник V» является первой зарегистрированной в РФ вакциной от коронавируса. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства.​​

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5 ЯНВАРЯ

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