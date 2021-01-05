РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В пострадавшем от утечки горячей воды доме №9 по улице Дружбы в подмосковных Люберцах дали электричество во всех квартирах, сообщила «РИАМО в Люберцах» представитель дирекции по связям с общественностью ГК «Самолет».

Третьего января после вмешательства жителей одной из квартир пятого подъездах дома в инженерные коммуникации водоснабжения на полотенцесушителе сорвало кран. Горячей водой затопило семь этажей. Лифты отключали. В итоге были залиты восемь квартир. Жильцы не пострадали.

«На данный момент электричество восстановлено во всех квартирах»,- сказала собеседница.

Ранее также были запущены лифты в доме.