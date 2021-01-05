РИАМО - 5 янв. В прошлом году в Москве возвели более 10 миллионов квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в городе были достигнуты рекордные результаты по вводу недвижимости за последнее время.

«По итогам прошлого года Строительный комплекс Москвы, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, перевыполнил план по вводу недвижимости. В 2020 году введено 10,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 4,9 миллиона «квадратов» составило жилье», — добавил Бочкарев.

Он уточнил, что в Москве в этом году планируется построить не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4 миллиона квадратных метров жилья.

«Всего за десять лет в столице построено 89,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 36 миллионов квадратных метров жилья», — заключил заммэра.

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