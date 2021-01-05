РИАМО - 5 янв. Психолог Ландыш Сафиуллина отметила, что после новогодних праздников россиянам трудно вернуться в рабочий режим, но есть несколько правил, которые помогут выйти из каникул без проблем, сообщает Nation News.

Она уточнила, что во время выходных очень важно соблюдать режим дня. Нужно не позволять себе ложиться спать на рассвете.

«Новый год — праздник, которого очень ждут не только дети, но и взрослые, ведь есть возможность как следует отдохнуть. Поэтому часто режим переходит из разряда «лягу в 23:00», в «ого, время уже 04:00, а я еще не ложился», — сказала Сафиуллина.

По ее словам, предновогодняя суета часто становится причиной нервозных состояний у людей. Чтобы легче преодолеть стресс, следует освоить тайм-менеджмент и уделять достаточное время сну.

«Также предновогодняя суета формирует нервозное состояние: успеть миллион дел за короткое время, дедлайны, чтобы поддержать себя в это время важно высыпаться и владеть базовыми знаниями планирования и тайм — менеджмента», — добавила психолог.

Он рекомендовала ежедневно составлять план на день, в который включать не более восьми задач, и стараться выполнить самые важные пункты в первой половине дня.​