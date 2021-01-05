РИАМО - 5 янв. Специалисты капитально отремонтировали 13 пешеходных тоннелей в столице в прошлом году, на все работы было потрачено менее шести месяцев, говорится в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ Москвы.

Рабочие привели в порядок сооружения на Ленинградском, Дмитровском и Варшавском шоссе, Киевской и Беговой улицах и других дорогах.

«На всех объектах старую керамическую плитку заменили на гранитную облицовку, обновили лестницы, инженерное оборудование и осветительные приборы, привели в порядок служебные помещения», — говорится в сообщении

Кроме того, на объектах установили системы обогрева лестничных сходов и заменили свыше 5 тысяч «квадратов» облицовки.

В пешеходных тоннелях нужно было провести капремонт, как там частично были разрушены лестницы и облицовка. А также все данные объекты не ремонтировались с момента ввода в эксплуатацию. Ремонт в пешеходных тоннелях проводили поэтапно, без полного закрытия объектов.

На сегодняшний день ремонтные работы еще идут в подземных тоннелях на Ленинском проспекте у гостиницы «Салют» и на Беговой улице в районе дома 28. Из-за ситуации с коронавирусом начало ремонта перенесли на более поздний срок. Завершить ремонт запланировано в первом квартале этого года.