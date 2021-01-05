РИАМО - 5 янв. Российское правительство сохранило на прежнем уровне размер максимального и минимального пособий по безработице на 2021 год, сообщает Газета.ru.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Максимальное пособие останется в размере 12 130 рублей, а минимальное — 1500 рублей», — говорится в сообщении.

Первые три месяца гражданину будут выплачивать 75% заработка, но не более максимальной величины пособия. Вторые три месяца — 60% заработка, но не свыше 5 тысяч рублей.

Пособие по безработице увеличили до 12 130 рублей в марте 2020 года ​в связи с пандемией коронавируса.​