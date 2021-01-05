РИАМО - 5 дек. Партия «Коммунисты России» предлагает простить гражданам кредиты при условии, что общая сумма займов составляет не более 3 миллионов рублей, передает РИА Новости.

По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, данная инициатива связана с нестабильной экономической ситуацией в стране на фоне пандемии Covid-19.

«Предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 миллионов рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — сказал Сурайкин.

По его словам, соответствующее обращение уже направили в Государственную думу.

Ранее Центробанк сообщал, что клиенты микрофинансовых организаций в России стали активнее брать кредиты в третьем квартале 2020 года. ​