РИАМО - 5 янв. На церемонии прощания с актером Владимиром Кореневым его коллега Сергей Дорогов рассказал журналистам, каким запомнит ушедшего артиста.

Коренев скончался 2 января в возрасте 80 лет, причиной смерти стал коронавирус. О смерти своего товарища Дорогов, по его словам, узнал из социальных сетей.

«Родственник, практически. Мы же сидели в одной гримерке, вместе перелетали. Это близкий и родной человек. Таким он и останется в моей памяти. <...> Это великая утрата для нашего искусства», — сказал Дорогов.

Он добавил, что в Кореневе его больше всего восхищала работоспособность и порядочность. При этом актер никогда не ставил себя выше других на съемочной площадке и относился ко всем как к равным.

«Как может чувствовать себя человек, у которого <…> половину отделили. <...> Дай бог ей здоровья, <...> терпения и мужества», — сказал Дорогов, отвечая на вопрос журналистов о самочувствии жены покойного.

Коренев известен ролями в фильмах «Много шума из ничего», «Свет далекой звезды», «Дети Дон-Кихота», «Освобождение», «Победитель». Однако главную славу ему принесла роль Ихтиандра в картине «Человек-амфибия» по одноименному роману Александра Беляева.