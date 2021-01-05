РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 янв. Турнир по уличному хоккею провели в подмосковном Красногорске, в нем приняли участие 22 команды, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Чемпионат по хоккею Ice Street Pond Hockey 3x3 состоялся на стадионе «Зоркий» в Красногорске 4 января. Понд-хоккей — это форма хоккея на льду, похожая на традиционную игру, но с упрощенными правилами.

«В турнире приняли участие 22 команды из разных регионов России. Сыграли в хоккей и девушки. Единственная женская команда «Легенда» приехала из Москвы», - говорится в сообщении.

На стадионе «Зоркий» работала полевая кухня, в которой гостей угощали горячим чаем и кашей.

Победителем стала команда Ice Hockey Masters из Москвы.

«Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила финалистов, вручила памятные сувениры, а команде-победителю – переходящий кубок», - заключается в материале.