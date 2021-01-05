РИАМО - 5 янв. После церемонии прощания гроб с телом актера Владимира Коренева вынесли из здания «Электротеатра Станиславский», гости провожали актера громкими аплодисментами, передает корреспондент РИАМО.

Гости церемонии аплодировали все время, пока тело актера выносили из здания театра и загружали в катафалк. Аплодисменты утихли только после того, как машина отъехала от театра.

Актера похоронят на Введенском кладбище рядом с могилами его отца и матери.

Коренев скончался 2 января, ему было 80 лет. Причиной смерти стал коронавирус.

После окончания ГИТИСа актер поступил в труппу Московского драматического театра имени К.С. Станиславского (сейчас «Электротеатр Станиславский»), где и работал всю жизнь.

Широкая известность пришла к актеру после сыгранных ролей в фильмах «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды» и других. Особую популярность Кореневу принесла главная роль в кинофильме «Человек-амфибия».