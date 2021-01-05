РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 янв. Свыше 3,8 тысячи звонков приняли операторы колл-центра Единой дежурной диспетчерской службы подмосковного Красногорска в первые дни новогодних праздников, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина по традиции посетила сотрудников ЕДДС и вручила им ящик мандаринов. Так совпало, что на смене работала та же самая бригада, что и в прошлом году.

«Операторы колл-центра рассказали, что в первые дни новогодних праздников экстренная служба приняла 3855 звонков. Это гораздо больше, чем в аналогичный период прошлого года. Большая часть обращений связана с Covid-19», - говорится в сообщении.

Cо всеми вопросами, связанными с жизнеобеспечением округа, а также с личными или опасными ситуациями, жители округа могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу. По номеру 112 звонки принимаются круглосуточно.