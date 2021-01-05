РИАМО - 5 янв. Во вторник днем на столичных дорогах будет туманно, также прогнозируется слабый гололед, водителям следует быть осторожными, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Видимость на дорогах в тумане не будет превышать 200-700 метров.

«Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию», — говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение в городе из-за непогоды.