РИАМО - 5 янв. В «Электротеатре Станиславский» в Москве закончилась церемония прощания с актером Владимиром Кореневым, его похоронят на Введенском кладбище, передает корреспондент РИАМО.

Гости возлагали цветы к гробу с телом актера и обращались с соболезнованиями к дочери Коренева Ирине. На большом экране на сцене показывали кадры с театральными и киноролями артиста.

Память артиста собравшиеся почтили минутой молчания.

Владимир Коренев ушел из жизни 2 января на 81-м году жизни. Причиной смерти стал Covid-19.

Широкая известность пришла к актеру после сыгранных ролей в фильмах «Дети Дон-Кихота», «Свет далекой звезды» и других. Особую популярность Кореневу принесла главная роль в кинофильме «Человек-амфибия».