РИАМО - 5 янв. На территории столицы продлили на день вторника экстренное предупреждение о непогоде, в мегаполисе прогнозируются сильный туман и слабый гололед, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Видимость при тумане будет от 200 до 700 метров.

«Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», — говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендовали использовать светоотражающие элементы на одежде, чтобы быть заметными на дороге.

При возникновении происшествий горожанам советуют звонить по телефону 101 или по телефону доверия московского главка МЧС России: 8 (495) 637-22-22.