РИАМО - 5 янв. Местами на территории Подмосковья днем во вторник прогнозируются туман с видимостью 200-700 метров, а также слабый гололед, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Водителям на дорогах нужно быть предельно внимательными.

«Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние — целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют при выборе скорости исходить из возможности остановки машины в пределах видимости.

Пешеходам советуют соблюдать осторожность при переходе улиц и дорог.

При гололеде водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто или быть очень внимательными на дороге.