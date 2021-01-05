РИАМО - 5 янв. В столице за прошедшие сутки умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в столице выявили 4842 новых случая заражения Covid-19. Также выздоровели еще 6752 пациента.

За пандемию в столице зафиксировали 833 412 случая заболевания. Число людей, вылечившихся от инфекции, составляет 659 076.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в столице в начале декабря. В Москве прививку можно сделать в 70 пунктах на базе городских поликлиник.

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Текстовая трансляция

5 ЯНВАРЯ

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.