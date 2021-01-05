РИАМО - 5 янв. В Москве завершили первый этап реставрации церкви Апостолов Петра и Павла, которая расположена на Новой Басманной улице, сообщается на официальном сайте мэра города.

Специалисты привели в порядок белокаменный фасад, а также починили крышу и укрепили стены. Кроме того, отреставрирована колокольня.

«Церковь признана объектом культурного наследия федерального значения. Она основана по указу Петра I и ее относят к редким образцам петровского барокко на территории столицы», — отмечается в материале.

Теперь реставраторам предстоит заняться восстановлением исторических интерьеров храма. Полностью работы планируют завершить в 2021 году.

Церковь возводилась с 1705 до 1719 годы. В 1737 году в храме случился пожар — на колокольне сгорели перила, рундук и лестницы, а также выгорела деревянная ограда. Церковь была восстановлена, а к середине XVIII века в Новой Басманной слободе сложился архитектурный комплекс из храма и колокольни, увенчанных шпилями.

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