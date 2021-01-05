РИАМО - 5 янв. Утром во вторник на Москву и Подмосковье лег густой туман, он задержится в регионе до полудня, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Утро в столичном регионе началось с сырой и довольно теплой погоды, что и стало причиной формирования туманов. <…> В районе аэропорта Внуково видимость ухудшилась до 3 километров, а в Домодедово не превышала 800 метров», — говорится в сообщении.

В районе ВДНХ в 10:00 видимость из-за тумана ухудшилась до 4 километров, а в Домодедове и Внукове — до 20 метров.

В районе подмосковного Наро-Фоминска с утра видимость из-за тумана не превышала 4 километров, а в Кашире — 50 метров. В 09:00 густой туман с видимость менее 50 метров также зарегистрировали в Павловском Посаде.