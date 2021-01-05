РИАМО - 5 янв. Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076, сообщает оперштаб Москвы.
За сутки в городе выявлено 4842 новых случаев заражения. За все время пандемии в мегаполисе выявили 833 412 случаев Covid-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на вакцинацию от Covid-19 в столице перед Новым годом записалось свыше 100 тысяч человек, а более 50 тысяч уже привились.
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5 ЯНВАРЯ
- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.
- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.
- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.
- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.
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