РИАМО - 5 янв. Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076, сообщает оперштаб Москвы.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

За сутки в городе выявлено 4842 новых случаев заражения. За все время пандемии в мегаполисе выявили 833 412 случаев Covid-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на вакцинацию от Covid-19 в столице перед Новым годом записалось свыше 100 тысяч человек, а более 50 тысяч уже привились.

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Текстовая трансляция

5 ЯНВАРЯ

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.