РИАМО - 5 янв. В Москве за минувшие сутки подтвердили 4842 новых случая Covid-19, за все время пандемии в мегаполисе выявили 833 412 случаев инфицирования, сообщает оперштаб столицы.

В городе проходит кампания по вакцинации горожан от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в 70 поликлиниках. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

За сутки в РФ зарегистрировано 24 246 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом в 11,8% случаев у заболевших не было клинических проявлений заражения. Также зафиксировано 518 смертей, вылечились 22 632 человека.

Всего в России на текущий момент выявлено 3 284 384 случая Covid-19. Всего скончались 59 506 заболевших, выздоровели 2 662 668 пациентов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

5 ЯНВАРЯ

- За прошедшие сутки в Москве умерли 75 пациентов с диагностированной пневмонией и коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе скончались 11 582 человека.

- Еще 6752 пациента поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции в столице, общее число вылеченных достигло 659 076.

- За сутки в России зарегистрировали 24 246 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 131 больных. В Москве - 4 842.

- Российская столица присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям, на фоне пандемии Covid-19 это первая большая инициатива в области безопасности путешествий,.