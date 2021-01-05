РИАМО - 5 янв. Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что лучшей валютой для сбережений в наступившем году станет евро, передает РИА Новости.

По его словам, динамика восстановления экономики Евросоюза поддержит рост курса данной денежной единицы.

«Динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской. <…> Евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара. <...> Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро», — сказал Зельцер.

Эксперт подчеркнул, что потенциалом для укрепления в среднесрочной перспективе также обладают японская иена и китайский юань. Интерес еще могут представлять валюты стран БРИКС, включая ранд и рупию.

Рубль же вполне может укрепиться в 2021 году до 70 рублей за доллар и до 85 — за евро.​