РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Юнармейцы городского округа Подольск написали более 100 писем солдатам Вооруженных сил РФ в рамках региональной акции «Письмо солдату», сообщается в группе «Юнармия | Московская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольские юнармейцы написали письма солдатам. Так, более 100 писем получено от юнармейцев местного отделения городского округа Подольск Московской области для участия во всероссийской акции «Письмо солдату», - говорится в сообщении.

Акция проводится в Московской области уже второй год. В 2021 году организаторами акции выступили региональное отделения ВВПОД «Юнармия» Подмосковья и военный комиссариат региона.

По словам пресс-секретаря штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Антона Фурсова, акция уже стала рекордной по количеству участников. В прошедшем году юнармейцы отправили в ВС РФ более 2,5 тысячи писем. В текущем году участниками акции уже стали более 2,8 тысячи человек.