РИАМО - 5 янв. С 31 декабря и в первые дни января пассажиры пригородных электричек ЦППК оставили в вагонах пять сумок и пакетов с ценными вещами, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«В преддверии Нового года в электропоездах были оставлены ящик шампанского, пакет мандаринов, мешок с мишурой, гирляндами и конфетами, а также подарочная коробка с ноутбуком внутри», — говорится в сообщении.

За минувший год пассажиры оставили в пригородных поездах порядка 400 коробок и пакетов. Самыми разыскиваемыми вещами стали документы, кошельки, головные уборы и зонты.

Пассажиров просят внимательно относиться к своим вещам во время поездок. В случае их утери нужно обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.